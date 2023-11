Bibliothek Uhlstädt: Fotos und Geschichten der Heimat

Uhlstädt. Eine „Zwei-in-eins“-Veranstaltung fand dieser Tage reges Interesse.

In den Räumen der Bibliothek Uhlstädt fand dieser Tage eine Veranstaltung mit gleich zwei besonderen Themenschwerpunkten statt. Darüber informierte Karin Georgi.

So stellte der Hobbyfotograf Bernd Wiesel den circa zwanzig interessierten Besuchern in der Ausstellung „Ein Blick aufs Land“ stimmungsvolle Landschafts-, Natur- und Makroaufnahmen aus der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel vor. Wiesel erklärte dabei, an welchen Orten und mit welchen besonderen Techniken er die Bilder aufgenommen hat. Verblüffend sei beispielsweise die eigenartige Schönheit eines so einfachen Gegenstandes wie ein mit Eiskristallen überzogenes Fußballnetz oder die mystische Atmosphäre einer Vollmondnacht. Die Fotografien können bis auf weiteres in der Bibliothek Uhlstädt bewundert werden.

Danach las Jürgen Weyer aus seinem Werk „Reformation in Kirchhasel und Oberhasel“. Hier bestand ein besonderes Spannungsfeld, da Oberhasel zum protestantischen Fürstentum Kur-Sachsen, Kirchhasel jedoch zum katholischen Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt gehörte. Weyer beleuchtete in diesem Zusammenhang auch das Leben des in Orlamünde wirkenden Pfarrers und Reformators Andreas Bodenstein, genannt Karlstadt und dessen Konflikt mit Martin Luther. Zu erwähnen ist dabei, dass Jürgen Weyer für sein Buch im Mai 2018 den 3. Preis beim Geschichtswettbewerb „Reformation vor Ort“ erhielt.