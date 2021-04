Bierdeckel für alles

Warum passt eigentlich eine Steuererklärung noch immer nicht auf einen Bierdeckel?Vielleicht ist es eine deutsche Eigenart, dass wir immer alle Eventualitäten in Betracht ziehen müssen, alle Abweichungen von der Norm regeln wollen und um Gottes Willen nicht überrascht werden wollen – von Lücken, Ausnahmen oder dem Leben. Man kann das wohlwollend als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Steuerberater, Fachanwälte und Ministerialbeamte betrachten, als Schutzpanzer des Staates gegen den renitenten Bürger. Man kann es aber auch einfach für überbordende Bürokratie halten, die uns den letzten Nerv raubt und bekämpft gehört, wo immer wir ihr begegnen.

Als ich in der Fußball-Jugend von Motor Torgau als Stopper die Abwehr notdürftig zusammenhielt, gab es nach einem Handspiel im eigenen Strafraum genau zwei Möglichkeiten: angeschossen oder Elfmeter. Heute brauchen die Spezialisten im Kölner Bundesliga-Keller drei Superzeitlupen, fünf Seiten Regelkompendium und zwei Minuten Bedenkzeit, um den Strafstoß gerichtsfest zu machen. Das ist, mit Verlaub, absurd und macht jedes Spiel kaputt.

Ich wünsche mir, dass die Regel für Handspiel im Sechzehner wieder auf einen Bierdeckel passt, so wie eine Steuererklärung, ein Kaufvertrag oder eine Corona-Notbremse. Was könnten wir allein im öffentlichen Dienst an Zeit, Personal und Kosten sparen, hätte man für Urteilsbegründungen, Ablehnungsbescheide oder Gebührensatzungen nicht mehr als einen Bierdeckel zur Verfügung?! Es wird ein frommer Wunsch bleiben. Oder wie es Raketenbauer Wernher von Braun einst formulierte: „Wir können die Schwerkraft überwinden, aber der Papierkram erdrückt uns.“

Schönes Wochenende!