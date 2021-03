Bilder und Geschichten aus der Uhlstädter Heide

Die Uhlstädter Heide hat Hansfrieder Ahnert in seinem neuen Bildband verewigt. Der Rucksack zieht sich wie eine roter Faden durch das Buch.

„Aus der Uhlstädter Heide“, so heißt der soeben erschienene Bildband von Hansfrieder Ahnert, 136 Seiten dick und mit großformatigen Naturaufnahmen. Darin finden sich "halbwahre Geschichten, Überliefertes aus der Sagenwelt und wirklich Wissenswertes", wie der Untertitel verheißt.

Scheinbar ziellos ist Ahnert über Jahre in der Uhlstädter Heide unterwegs gewesen. Er hat fast vergessene Stellen aufgespürt und nach ihrer Geschichte gefragt. Er will neugierig machen und zum Weiterdenken anregen. So ist ein umfangreiches und spannendes Buch über das mittlere Saaletal entstanden, das Lust macht, sich für die Heimat zu engagieren und auch die Jugend für die Geschichte der Saaletal-Region zu interessieren.

Der Verein Saalleiten, dem der Uhlstädter Autor angehört, bemüht sich seit 2013 um die Erhaltung der letzten Mauern des maroden Bodendenkmals Kirchruine Töpfersdorf. Dazu konnten 2017 eine denkmalpflegerische Bauanalyse und ab 2018 jährlich Landesmittel der Denkmalpflege eingeworben werden, um die Sicherung zu ermöglichen. Der Verkauf des Buches und Erlöse daraus sollen dazu dienen, dem geheimnisvollen Ort als Lern- und Erinnerungsort regionaler Geschichte wieder mehr Bedeutung zu geben. "Wir möchten angesichts der aktuellen Neubeschilderung von Wanderwegen in der Uhlstädter Heide und im Besonderen am Entdeckerpfad Saalleiten dazu einladen, die Natur und von Sagen umwobene Orte vor der eigenen Haustür wieder zu besuchen - blätternd durch diese Neuausgabe und natürlich ganz real im Jahr 2021", sagt Vorstandsmitglied Annett Hergeth.

Viele Stellen im weiten Wald seien mit Geschichten aus alter Zeit verbunden. Hier trifft man auf mysteriöse Steine, Bilder an den Bäumen und Flurbezeichnungen, hinter denen sich Sagen und alte Geschichten verbergen. Langgezogene Waldhufendörfer, wie Langenschade, Reichenbach, Weißbach und Friedebach umrahmen die großen zusammenhängenden Waldflächen. "Lassen Sie sich mit dem Buch in diese Waldeinsamkeit der Uhlstädter Heide verführen!" fordert Annett Hergeth auf. Hier dürfe man vieles besser wissen oder mit eigener Fantasie selbst entscheiden, ob manche Geschichte wohl wahr ist oder ob man sie gern anders hätte.

Das aufwendig gestaltete Buch hat einen Hardcover-Einband mit hoher Bilderdruck-Qualität, einer Größe von 24 cm x 24 cm und 136 Seiten. Der Preis beträgt 25 Euro.