Liane Kadric vor einem Bild ihres verstorbenen Vaters Hans Grolik in der Praxisgalerie von Dina Wolfram in Leutenberg.

Bilder von Hans Grolik in Leutenberger Arztpraxis zu sehen

Leutenberg Drei Altbürgermeister beehren die Vernissage mit Werken des 2019 verstorbenen Unterloquitzer Künstlers

Bereits zum 48. Male wurde Anfang November in den Praxisräumen von Dr. Dina Wolfram in Leutenberg eine Kunstausstellung eröffnet. Auf Initiative von Liane Kadric aus Unterloquitz werden Bilder von ihrem Vater Hans Grolik ausgestellt, der vorwiegend in Ölmalerei beeindruckende Bilder gemalt hat. Familie Kadric ist täglich konfrontiert mit den Zeugnissen künstlerischer Arbeit des Hans Grolik.

Im gesamten Haus in der Laasener Straße in Unterloquitz hängen und stehen in Öl gemalte und geschnitzte Zeugnisse der Lebenseinstellung von Hans Grolik, die seine Liebe zur alten und neuen Heimat, zum Sudetenland mit Reichenberg und Thüringen mit Unterloquitz und dem Kreis Saalfeld, zur Natur, zur Bewahrung bodenständiger Tradition und selbstverständlich zur Familie widerspiegeln.

Geehrt einst mit dem Kunstpreis des BdV

Von Hans Grolik stammt u.a. das Bild des ursprünglichen Altvaterturms im Altvatergebirge, das er am Tag der Einweihung des neuen Altvaterturms auf dem Wetzstein dem Altvaterturm-Verein als Geschenk überreichte. Für sein Schaffen wurde Hans Grolik mehrfach ausgezeichnet. So im Jahre 1999 für sein Gemälde „Vertriebener“ und die Holzschnitzarbeit „Schwejk“ mit dem Kunstpreis des Bundes der Vertriebenen.

Zur Vernissage am Dienstag hatte sich eine illustre Runde zusammengefunden. Neben den Stammbesuchern aus Leutenberg waren Unterloquitzer Kunstfreunde vertreten und drei Altbürgermeister – Dieter Weiß aus Leutenberg, der Lehestener Willy Rimpl und Robert Meyer aus Probstzella. Die beiden Letzteren hatten sehr persönliche Begegnungen mit dem 2019 verstorbenen Künstler. Als Freund der Familie Kadric konnte auch Alfred Weber begrüßt werden, Sparkassenchef vergangener Jahre in Saalfeld.

In bewegenden Worten schilderte Liane Kadric, was das künstlerische Erbe ihres Vaters ihr bedeutet und wie liebevoll sie damit umgeht.

Auch die Initiatorin und Begründerin der Ausstellungen in der Arztpraxis, die langjährige Hausärztin Ellen Barthel, freut sich bereits auf die 50. Ausgabe der Ausstellungen, zu der alle Beteiligten sich etwas Besonderes einfallen lassen wollen.