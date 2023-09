Der Künstler persönlich hängte seine Bilder am Mittwoch in der Galerie von Gabriele Süss in Saalfeld auf. Am Freitag ist die Vernissage für die neue Ausstellung mit Arbeiten von Jost Heyder.

Bilder von Jost Heyder in der Praxis-Galerie in Saalfeld

Saalfeld Vernissage am Freitagabend konkurriert mit dem Bierfest auf dem Saalfelder Markt

Bilder des Erfurter Malers Jost Heyder sind ab Freitag in der Praxis-Galerie von Gabriele Süss in der Darrtorstraße Saalfeld zu sehen. Die um 18 Uhr beginnende Vernissage konkurriert zwar mit dem Saalfelder Bierfest auf dem Markt, die Medizinerin und Galeristin hofft trotzdem auf großen Zuspruch des interessierten Kunstpublikums.

Jost Heyder, geboren 1954 in Gera, hängte seine Bilder am Mittwoch selbst in den Praxisräumen auf. Der Maler und Grafiker arbeitet freischaffend in Thüringen und gilt als Vertreter der jüngeren Generation der Leipziger Schule.

Ursprünglich war an gleicher Stelle eine Ausstellung des aus Nordhausen stammenden Malers und Bildhauers Gerd Mackensen vorgesehen, der im kommenden Jahr 75 Jahre alt geworden wäre. Mackensen verstarb aber am 20. August, Jos Heyder sprang kurzfristig in die Bresche. Seine Werke sollen nun bis zum 15. Dezember zu sehen sein.