Christian Weigel, Pfarrer in Saalfeld, über die Beziehung von Garten und Glauben.

Liebe Leserinnen und Leser, jetzt kann man diesen Satz an so mancher Haustür entdecken. Bei so manchen Besuchen, die jetzt wieder möglich sind, findet sich auch oft als Hinweis an der Tür: „Sind im Garten“.

Im Freien dürfen wir wieder ungehindert zusammenkommen. Im Garten sind wir in dieser schönen Jahreszeit sowieso gerne und fühlen uns wohl. Das Säen und Pflanzen, Großziehen und Ernten – es gehört zu unserem Menschsein und macht uns zufrieden.

In diesem Jahr besonders haben wir den Garten wiederentdeckt. Er ist wie ein kleines Stück vom verloren gegangenen Paradies. Und schön, wenn Kinder in ihm sind. Dann wird er ganz lebendig, dann ist er nicht nur ein Blumen-, Gemüse- und Obst- sondern auch ein Kinder-Garten. Kein Wunder, das solche wichtigen Wörter wie Reifen, Erwachsen werden, Großziehen dieser Welt entnommen sind. Im Freien sein können und Freiheit erleben – im Garten, im menschlich befriedeten und bearbeiteten Schutzraum ist dies gut möglich.

Auch unser Gemeindehausgarten ist wieder ganz lebendig geworden. Kinder unserer Johannesschule haben dort einen Schulgarten eingerichtet und sind oft dort, um ihn zu pflegen und in dem großen geschützten Garten rumzutollen. Sie wachsen jetzt auch dort heran und beobachten dabei, wie aus kleinen unscheinbaren Körnern, kleine Pflänzchen und schließlich große Pflanzen werden.

Sie sind da und freuen sich, wenn auch Erwachsene unserer Gemeinde dazukommen und mit Rat und gerne auch Tat beim Groß- und Erziehen helfen. Wenn alt und jung, groß und klein sich dort treffen, dann geht es paradiesisch zu.

Übrigens: Als Gott im Paradies rief: „Adam wo bist Du?“, versteckte dieser sich mit Eva. Wie schön wäre es gewesen, wenn er hätte rufen können: „Bin im Garten!“

Ich wünsche Ihnen, dass der „Sommer von Gottes Gnad“ in uns viel Glaubensfrüchte ziehe!