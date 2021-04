"Bis zum Sommer Normalisierung"

Saalfeld Rudolstadt Ostergrüße von Landrat Marko Wolfram mit Botschaft der Zuversicht

Marko Wolfram, SPD-Landrat des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, hat in seinen Ostergrüßen Optimismus verbreitet. In einer über soziale Netzwerke verbreiteten Erklärung heißt es, zum zweiten Mal erlebe man ein Osterfest, wie man es sich nicht gewünscht habe. Leider führe an der Realität der Pandemie aber auch kein Weg vorbei, aber mit der besseren Impfstoffversorgung und dem kontinuierlichen Ausbau der Testkapazitäten sei er, so Marko Wolfram, zuversichtlich, dass sich das Leben zum Sommer wieder normalisiert.

Mit dem Wünschen für bleibende Gesundheit schloss er: "Trotz all der jetzt noch nötigen Einschränkungen bin ich mir sicher, dass wir alle das Beste daraus machen - und ein schönes Osterfest im engsten Familienkreis genießen!"