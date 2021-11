Blaue Säcke für das Laub von Stadt-Bäumen in Rudolstadt

Rudolstadt. In Straßen, in denen viele städtische Laubbäume ihr Laub abwerfen, haben Anwohner die Möglichkeit im Bürgerservice blaue Säcke für die Entsorgung zu erhalten.

Alljährlich im Herbst färben sich die Blätter an den Laubbäumen bunt, bevor sie irgendwann zur Erde fallen und als Laub über die Straßen, Wiesen und Gehwege geweht werden. Dann beginnt das emsige Treiben, das Laub möglichst schnell zu häufen und zu entsorgen. Auch für den städtischen Bauhof steht in jedem Herbst diese Aufgabe ganz weit oben auf der Liste.

In Straßen, in denen viele städtische Laubbäume ihr Laub abwerfen, haben Anwohner die Möglichkeit im Bürgerservice blaue Säcke für die Entsorgung zu erhalten. Nachdem diese mit Laub gefüllt wurden, sind sie gut sichtbar an den Bäumen zu platzieren. Mitarbeiter des Bauhofes sammeln die Säcke einmal wöchentlich ein.

Die Stadt weist darauf hin, dass die Säcke ausschließlich für Laub und nur für das von städtischen Bäumen im öffentlichen Raum genutzt werden dürfen. Weiterhin mussten die Mitarbeiter beim Einsammeln der Säcke verstärkt feststellen, dass vermutlich Hunde die Säcke stark mit Urin genässt hatten. Der Geruch und das Anfassen der Säcke sind durch die Verunreinigung alles andere als angenehm. Daher der Appell an alle Hundebesitzer, bitte immer genau zu schauen, wo der Hund seine Spuren hinterlässt.