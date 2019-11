Rudolstadt. Zwei Weihnachtsbäume wurden in Rudolstadt aufgestellt

Blautanne wartet nun auf Lichterschmuck

Seit heute ziert eine 12 Meter hohe Blautanne den Rudolstädter Marktplatz. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes stellten unter Zuhilfenahme eines Spezialkranes den diesjährigen Weihnachtsbaum auf. Er wird ein wesentlicher Bestandteil des am 26. November beginnenden Adventsmarktes in Schillers heimlichen Geliebten sein. Die Blautanne stammt aus der Werner-John-Straße, wo sie bis zum heutigen Tag wuchs. Ein weiterer Weihnachtsbaum steht vor dem historischen Postgebäude. Diesen fällten die Bauhofmitarbeiter im Rudolspark. Mit dem Aufstellen der Weihnachtsbäume wird in Rudolstadt die Vorweihnachtszeit eingeläutet.