Bleibende Erinnerungen

Dominique Lattich über Familienausflüge am Wochenende.

Vor allem Familien hatten es am Wochenende nicht schwer, etwas zu finden, was sie gemeinsam unternehmen konnten. Bei bestem Herbstwetter zog es viele zum Wichtelfest, wo sie mit selbstgebauten Lebkuchenhäuschen nach Hause gingen. Etliche Familien nahmen handgeschnitzte Kürbisse mit zum Feelloween an die Feengrotten, kostümiert natürlich, und wie eine Mitarbeiterin erzählte, kamen viele Mädels als Wednesday Addams. Diese Familie führte mit einer Geschichte durch die Feengrotten. In der Geschichte ging es um einen Schatz, einen Familienschatz genauer gesagt. Erst am Ende erfuhren die Gäste, dass der Schatz das familiäre Band ist, das vielleicht auch die Gäste am Wochenende wieder neu spürten und aufleben ließen. Gemeinsame Erinnerungen haben sie nun zumindest schon wieder gesammelt.