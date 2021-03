Bleibt bitte alle bei Verstand!

Von der Verantwortung des Einzelnen

Dass das Regierungshandeln in der Corona-Politik kritikabel ist, liegt auf der Hand. Zwischen den Kanzlerin-Zitaten „Wir haben im Wesentlichen nichts falsch gemacht“ und „Ich entschuldige mich“ liegen nur wenige Wochen, in denen niemand zufriedener geworden ist mit den Leistungen der Administrationen in Brüssel, Berlin oder Erfurt.

Doch das berechtigt den Einzelnen jetzt nicht, jeden Verstand und jede Vorsicht und jede Verantwortlichkeit sein zu lassen. Bei der Corona-Demo am Mittwoch in Saalfeld trug zunächst nicht ein einziger Demonstrant eine Maske. Und das vor Kindern und im Namen der Kinder. Viele standen dicht beieinander; sie redeten und diskutierten und sollte ein Corona-Infizierter unter ihnen gewesen sein, so liegen die Chancen gut, bei der Demo jemanden anderen angesteckt zu haben. Einer von 100 Infizierten überlebt eine Covid-19-Erkrankung nicht. Das ist eine konservative Zahl bei arbeitsfähigen Kliniken, bedeutet aber 830.000 Tote hochgerechnet auf die Bundesbevölkerung. Ich kann es daher einfach nicht nachvollziehen, wie jemand Spucke brüllend behaupten kann, kein Corona-Leugner zu sein, ohne sein Gegenüber nicht wenigstens durch das Tragen einer Maske schützen und achten zu wollen. Merke: Kein Corona-Leugner zu sein bedeutet, die Gefahren einer Infektion zu sehen und mitzuhelfen, Infektionen zu vermeiden.