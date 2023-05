Blick gerichtet auf städtebauliche Missstände in Saalfeld und Rudolstadt

Blick auf den Platz Am Saaltor in Rudolstadt, einer Station beim Tag der Städtebauförderung am Sonnabend.

Saalfeld-Rudolstadt. Wie sich die Städte Saalfeld, Rudolstadt und Königsee am Tag der Städtebauförderung beteiligen

Im Rahmen des diesjährigen „Tages der Städtebauförderung“ geben Verwaltungen und Bauherren einen Einblick in ausgewählte Bauvorhaben im Zusammenhang mit aktuellen oder bereits behobenen städtebaulichen Missständen.

Die Stadt Rudolstadt lädt am Samstag, 13. Mai, von 10 bis 12 Uhr zu einem informativen Quartiersrundgang zwischen Saalgasse und Mauerstraße ein. Treffpunkt für alle Interessierten ist die Litfaßsäule am Markt. Ziel der Veranstaltung ist es, den Bürgerinnen und Bürgern einen Überblick über die einzelnen Programme, Projekte und Maßnahmen der Städtebauförderung zu geben und die damit verfolgten kommunalen Ziele im Gespräch zu erörtern. Als Gesprächspartner stehen Vertreter der Stadtverwaltung, des Sanierungsberaters sowie der beteiligten Planungsbüros zur Verfügung.

Der Quartiersrundgang umfasst vier verschiedene Projekte in der Innenstadt: Sicherungsmaßnahme am Gebäude „Saalgasse 1“, Sicherungsmaßnahme am Gebäude „Saalgasse 5“, Straßenbaumaßnahme „Mauerstraße / Bahnhofsgasse, grundhafter Ausbau“ und das Gebäude „Strumpfgasse 21“, hier mit einem Rückblick auf die abgeschlossene Sicherungsmaßnahme und dem Ausblick auf die Errichtung einer touristischen Informationsstelle mit Fahrradabstellanlage, Gepäckaufbewahrung, E-Bike-Ladestation und öffentlicher WC-Anlage.

Vortrag am 12. Mai in Saalfeld

Die Stadt Saalfeld steht die Villa Bergfried im Fokus. Hier sind am Sonnabend im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr die Türen geöffnet. Lutz Krause vom Architekturbüro Alexander Pfohl BDA aus Weimar informiert zu den Sanierungsplanungen im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“. Doch was ist „Städtebauförderung“ eigentlich? Antworten dazu gibt es am Freitag, dem 12. Mai, ab 18 Uhr auf einem Vortragsabend bei der Batix Software GmbH, Saalstraße 16, mit Vorträgen von Jörg Flügge zum Thema „Industriekonsum im neuen Gewand“, von Matthias Föhse über „Saalfelds Erfahrungen im Städtebau“ und von Kersten Rosel zu „Nachhaltige Quartiersentwicklung – Ingenieure gestalten Transformation“.

Mitspracherecht in Königsee

Zum ersten Mal beteiligt sich die Stadt Königsee am Tag der Städtebauförderung. Sie richtet die Veranstaltung im Rahmen des Mittelaltermarktes am Samstag,

13. Mai, an der Stadtkirche Zum Lobe Gottes aus. Von 13 bis 16 Uhr sind Interessenten herzlich eingeladen, in der Kirche eine Ausstellung über die Stadtsanierung in Königsee zu besuchen. Zudem möchte die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Besuchern die künftige Entwicklung der Frei- und Grünräume in Königsee abstecken. Dazu haben Bürgerinnen und Bürger vor Ort die Möglichkeit, ihre Ideen für die Gestaltung des Kirchenumfeldes einzubringen.