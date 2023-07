Blick vom Altvaterturm bis ins Weimarer Land

Lehesten. Der Blick in die Ferne reicht bei klarer Sicht über den gesamten Kreis Saalfeld-Rudolstadt bis zum Nachbarlandkreis am Horizont.

Eine wunderbare Aussicht hat man vom Altvaterrum bei Lehesten, wie diese Aufnahme von OTZ-Leser Reiner Schlegel aus Großgeschwenda zeigt. Der Blick in die Ferne reicht bei klarer Sicht über den gesamten Kreis Saalfeld-Rudolstadt bis zum Weimarer Land am Horizont. Vorn ist Großgeschwenda zu sehen. Dahinter in Richtung Nordwest das Kulmberghaus mit Turm bei Saalfeld. Richtung Süden reicht der Blick bis Staffelstein in Bayern, das Fichtelgebirge mit den Ochsenkopf zeigt sich in Richtung Osten.