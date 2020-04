Blütenpracht an der B 88 in Zeutsch kündigt den Frühling an

Jedes Jahr im Frühling zieht dieser rotblühende Baum am Dorfplatz neben der B 88 in Zeutsch die Blicke auf sich.

Jedes Jahr im Frühling zieht dieser rotblühende Baum - vermutlich eine japanische Kirche - am Dorfanger unmittelbar neben der Bundesstraße 88 in Zeutsch die Blicke auf sich. Zeutsch und Niederkrossen, beide im Nordosten des Landkreises an der Saale gelegen, sind mit rund 170 Metern NN die am niedrigsten gelegenen Orte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Unmittelbar neben der Kirsche steht der Maibaum. Ob er angesichts der Kontaktsperren in diesem Jahr wieder gesetzt werden kann, ist allerdings noch offen.