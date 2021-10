Blumenbilder für Ausstellung in Saalfeld

Saalfeld. Andreas Düpetell stellt in der Sparkasse aus

„Blumenimpressionen III“ heißt die Jubiläumsausstellung des Berliner Malers Andreas Düpetell, die bis zum 26. November in den Foyerräumen der Kreissparkasse in Saalfeld zu sehen ist. Der in Saalfeld 1963 geborene Künstler, kehrt nach 2006 wieder in seine Heimat zurück und feiert hier die Eröffnung seiner 25. Ausstellung, seinen 58. Geburtstag und den 80. Geburtstag seiner in Saalfeld lebenden Mutter, der er diese Ausstellung widmet.

Eine Kooperation mit der Kreissparkasse macht diese Ausstellung des mittlerweile seit 1988 in Berlin lebenden Malers möglich, in der 25 Gemälde verschiedener Genres zu sehen sind. Düpetell, gelernter Schrift- und Grafikmaler und studierter Balletttänzer, gilt als profilierter und innovativer Maler des Neuen Deutschen Realismus mit den Schwerpunkten Stillleben, Landschaften und kubistischen Kompositionen. Die Ausstellung in Saalfeld zeigt einen Querschnitt seines Werkes der letzten Jahre.