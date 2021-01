BMW-Fahrer liefert sich in Gorndorf Verfolgungsfahrt mit Polizei

Gorndorf. Am Samstagabend sollte ein BMW in der Nähe von Saalfeld kontrolliert werden. Der 35-jährige Fahrer beschleunigte jedoch und versuchte dem Streifenwagen zu entkommen. Am Ende der Verfolgungsjagd stoppte der Pkw schließlich auf einem Radweg und der Mann rannte davon. Schnell wurde der Grund seiner Flucht deutlich. Das Fahrzeug war nicht zugelassen, die angebrachten Kennzeichen gehörten ursprünglich zu einem Renault und im Innenraum fanden die Beamten geringe Mengen einer synthetischen Droge. Weiterhin ist der Fahrer, der durch die Polizisten erkannt und durch Personaldokumente im Auto identifiziert werden konnte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden daraufhin die entsprechend zahlreichen Ermittlungsverfahren eingeleitet.