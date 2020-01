Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Böhlener Heimatgeschichtler in Brasilien

Was wurde aus den 154 Dorfbewohnern von Böhlen (Ilm-Kreis), die 1851/52 in ihrer Leineweber-Not für soziale Unruhen sorgten und vom Rudolstadt-Schwarzburger Thron, ihrem eigenen Dorf-Gemeinderat samt Kirche nach Brasilien zwangsausgesiedelt wurden? Die Böhlener Heimatgeschichtler Dieter Lange und Hans-Günter Schneider hatten sich Anfang November auf den Seeweg gen Brasilien gemacht und waren in Rio de Janeiro angelandet, wo dies auch die Altvorderen mit Beginn ihres ärmlichen Neubeginns als „weiße Ersatzsklaven“ auf Kaffeeplantagen taten, um ihr Leben fristen zu können.

Wahrheitsfindung in einer unrühmlichen Geschichte ihres Ortes über dem Schwarzatal aus Zeiten nach der bürgerlichen Revolution von 1848: Seit 22 Jahren ist das Herzensanliegen und selbst erteilter Forschungsauftrag von Schneider und Lange. Nach akribischer Archiv- und Kirchenbuch-Fahndungsarbeit zwischen Saale, Schwarza und ihrem Heimatort sowie Bordbuch-Spurensuche in deutschen Nordseehäfen und Übersee können sie mit gesicherten Erkenntnissen aufwarten. Und so auch zu Herzen gehend über die brasilianischen Nachfahren der Vertriebenen berichten.

Beide hielten dazu bereits Vorträge, begrüßten zu Ausstellungen; auch auf Schloss Heidecksburg. Und es gibt durch ihr Engagement längst eine „Atlantische Herzens-Brücke“ der Brasilien-Böhlener zur alten Heimat: Die bekamen durch die beiden Thüringer zuvor nie gekannte Gewissheit über ihre familiären Wurzeln. „Ein Jahrzehnt, nach dem ihre Altvorderen nahe Rio, durch Schlepper angelockt und betrogen, endlich ihre Ozeanpassage abgearbeitet hatten, kämpften die sich dorthin durch, wo man uns jetzt so herzlich erwartet“, sagte der pensionierte Museologe Dieter Lange. Auf der Überfahrt, irgendwo zwischen den Kanarischen Inseln und Salvador erhielten die Böhlener Nachricht von den Gastgebern am eigentlichen Ziel: Segunda Linea (Zweite Linie) nahe Florianopolis. „Heute gab es hier Kirmes, habe alles abgesprochen, die Kaffeepflücker haben Euch zum Schlachtfest eingeladen… Ihr habt keine Ahnung, wie die Menschen sich hier auf Euch freuen!“

Abgeschobene teils bis in die Neuzeit stigmatisiert

In vergangenen Jahren hatten die beiden Böhlener zunächst weit südlich von Rio de Janeiro nach Spuren der abgeschobenen Thüringer gesucht. Erfolgreich, tief bewegt, und sogar mit Wiederbegegnung des heimatlichen Dialekts in der Klangfarben-Melange „Kaffeepflickrisch“, einem Mix aus Portugiesisch und Böhlener Dialekt. Vorangegangen waren in den 1990er Jahren erste Hinweise durch ein Hilfeersuchen in Sachen Vorfahren aus Brasilien zunächst ans Rudolstädter Staatsarchiv. Lange zieht ein Schreiben aus seiner Mappe, schüttelt den Kopf von wegen „guter alter Zeit“. Dann liest er feierlich vor: „Im Ergebnis sozialer Unruhen des Jahres 1851 wurden in Böhlen Einwohner stigmatisiert und kriminalisiert und schließlich am 8. März 1852 hundertvierundfünfzig von ihnen nach Brasilien zwangsausgesiedelt.“

So beginnt die Böhlener Erklärung, die die Unterschriften des evangelischen Pfarrers Fred Klemm sowie des Landgemeinde-Bürgermeisters Peter Grimm trägt. Weiter heißt es darin: „In der damaligen Einheit von Thron und Altar haben vor 167 Jahren die Verantwortlichen in Politik und Kirche großes Unrecht getan und Schuld auf sich geladen.“ Teilweise bis in die Neuzeit seien die Abgeschobenen von 1852 im Dorf stigmatisiert worden. Die Wahrheit sei indes nachzulesen im Rudolstädter Staatsarchiv. „Aber nur für Menschen, die die Wahrheit wissen wollen“, fügt Schneider hinzu. In dessen Seesack passte freilich die zusammengerollte Überraschung für die Nachfahren der Brasilien-Böhlener nicht: Ein großformatiges Foto-Leinwandposter des wertvollen Holz-Altarbildes der Böhlener Kirche Sankt Annen. „Irrwitzig“, kommentiert Schneider die Tatsache, dass auf dem Bild sogar vom ehrbaren Weberhandwerk die Rede ist, das den Altar einst durch seine Spenden-Taler mit ermöglicht hatte, bevor die protestierenden Arbeitslosen wie Dreck abgeschoben wurden. Nach Lichtbildervorträgen und Ausstellungen seit Ende der 1990er Jahre und seit den Bildern von Grabsteinen mit typisch Böhlener Familiennamen mitten im brasilianischen Busch begann sich das Bild der übern Atlantik abgeschobenen Thüringer zu wandeln.

Offene Türen für die „Brüder aus Böhlen“

Inzwischen ist in Gesprächen mit heutigen Böhlenern sogar ein gewisser Stolz zu spüren, wie sich die Vorfahren seit 1851 bei ihrem „durchlauchtigsten Fürsten Friedrich Günter von Gottes Gnaden“ Gehör verschafften. Der hatte im Sommer 1851 notiert: „Da in Böhlen eine Revolution ausgebrochen (…) und dem Landrath der Tod zugesagt worden sey soll, so sind den 13.8. früh 50 Mann Militär (…) dahin abgesetzt worden ...“. Was dort seit den Unruhen bis zur Abschiebung am 8. März 1852 geschah, unterschrieb auf der Böhlener Erklärung auch Gemeindepfarrer Fred Klemm in Sachen „Thron und Altar“. In der es weiter heißt: „Diese Schuld unserer Vorfahren in den Amtsstuben macht uns betroffen. Und sie weckt in uns den Wunsch nach Aufklärung und Versöhnung mit den Nachfahren. Kommune und Kirchgemeinde unterstützen von ganzem Herzen die Kontakte zu ihnen.“ Inzwischen sind Lange und Schneider zurück. Bei der Vorstellung ihrer Rechercheergebnisse habe es viele Tränen gegeben, berichteten sie. Erstmals hätten die Menschen aus der fünften und sechsten Generation die ganze Geschichte gehört, über die ihre Vorfahren zumeist schwiegen – möglicherweise aus Scham.

Mitgebracht haben Lange und Schneider eine berührende Videobotschaft von Oswin Seidler, in der er sich dafür bedankt, dass ihm und den anderen Menschen ein Stück eigene Geschichte zurückgegeben wurde. Er tut das im gut 9500 Kilometer entfernten Águas Mornas in Böhlener Mundart mit eingestreuten portugiesischen Vokabeln – und die Zuhörer staunen. Mittlerweile macht die Geschichte in Brasilien die Runde. Ein Dankschreiben der Böhlener Nachfahren enthält auch eine herzliche Einladung. „Sie warten auf Euch“, sagte Hans-Günter Schneider. In Águas Mornas sind die beiden Männer aus Böhlen derweil schon so etwas wie Ehrenbürger. Bei ihrem jüngsten Besuch kamen sie an kaum einem Haus ohne Kaffee und Kuchen vorbei, zwei Einladungen zu bevorstehenden Hochzeiten wurden bereits ausgesprochen. Selbst ein Stück Land wurde den Thüringern angeboten. Ein von den Bewohnern des brasilianischen Dorfs angefertigter Schlüssel soll symbolisieren, dass die Türen immer offen sind. Die Inschrift darauf: „Von ganz’m Herz’n begrüsst Águas Mornas Bresilje de Bre’dre os Belln, Dietschlan’.“ Die Brüder aus Böhlen – auch für dieses Stück Versöhnung haben Lange und Schneider gesorgt.