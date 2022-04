Saalfelder Schüler erkunden Europäische Identitäten in der Slowakei

Saalfeld. Was die “Böllianer“ aus Saalfeld in der Slowakai alles erlebten:

Was macht Identität in Europa aus? Unter diesem Aspekt und im Rahmen des Erasmus-Plus-Programms „Europäische Identitäten“ fuhren sechs Elftklässler und zwei Lehrer des Heinrich-Böll-Gymnasiums am 27. März in die Slowakei. Die Teilnehmerinnen Helen Ludwig und Josephine Fröhlich berichten:

„Ebenso wie Schüler aus Litauen und Polen freuten wir uns, nach der Coronapause endlich am Projekt weiterarbeiten zu können. Unsere Gastgeber empfingen uns und nach einer ersten Nacht in den Gastfamilien wurden wir am Montag von der Direktorin des Gymnasiums Šrobárova in Kosice begrüßt. Darauf folgte eine Führung durch die Stadt mit Besuch der Synagoge Jana Teššerová. Die Schüler aus vier Ländern kamen sich schnell näher und der erste Abend endete beim Italiener. Highlight des Dienstags war die Wanderung durch die Hohe Tatra mit schönen Natureindrücken sowie Übernachtung und Spieleabend in einer Pension. Zurück in Kosice besichtigten wir den Dom der Heiligen Elisabeth von Thüringen, wo einer unserer Schüler ein Stück auf der Orgel spielte. Der Spaß kam nie zu kurz, denn wir verbrachten viel Freizeit zusammen, auch mit unseren Gastfamilien unternahmen wir so viel wie möglich.

Aber auch am Projekt wurde fleißig gearbeitet: Aus den vielen entstandenen Fotos haben alle Schüler in gemischten Gruppen fünf Bilder ausgewählt. Diese stellen aus Schülersicht am besten Europäische Identität dar.

Was haben wir Neues gelernt? Zum einen erfuhren wir viel über die slowakische Kultur und knüpften neue Freundschaften. Ob Architektur, Essen oder Traditionen – man kann viele Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede innerhalb der EU erkennen. Zudem stellten alle Projektteilnehmer fest, dass wir alle doch irgendwie miteinander verbunden sind, egal, aus welchem Land man stammt. Das Projekt hat sich für alle Teilnehmer bezahlt gemacht. Wir waren alle begeistert und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.“