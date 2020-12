Böse Überraschung am Morgen – Zehntausende Euro Schaden bei Brand in Saalfeld

Am Samstagmorgen sorgte eine kurzzeitig unbeobachtete elektrische Weihnachtsbeleuchtung für eine böse Überraschung in der Adlerstraße in Saalfeld. Diese setzte vermutlich durch einen technischen Defekt einen Esstisch und später Teile der Küche einer Doppelhaushälfte in Brand, teilte die Polizei mit.

Der Hausbewohner, der sich zu dieser Zeit im Keller befand, wurde durch die starke Rauchentwicklung aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr, die durch schnelles Eingreifen eine Ausbreitung des Brandes verhindern konnte. Dennoch entstand ein geschätzter Schaden von circa 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Weitere Meldungen der Polizei