Die Saale ist zwischen Obernitz und Reschwitz komplett überspannt. „Bohlenwand“ wird nun der Name für die neue Saalebrücke.

Saalfeld. Stadtrat in Saalfeld stimmt mit großer Mehrheit für

„Bohlenwand“ wird Name für neue Saalebrücke zwischen Reschwitz und Obernitz

Die in Bau befindliche Saalebrücke zwischen Reschwitz und Obernitz wird den Namen „Bohlenwandbrücke“ tragen. Dafür stimmte der Stadtrat bei seiner Sitzung am Mittwoch mit großer Mehrheit bei nur drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Aus insgesamt 20 Vorschlägen aus der Bevölkerung, darunter auch eher scherzhafte, nahm die Stadtverwaltung schließlich vier in die engere Auswahl, nämlich Dr.-Ernst-Hüther-Brücke, Wilhelm-Reuter-Brücke, Gleitschbrücke und den letztlich siegreichen Kandidaten. Die Meinung der Fraktionen war dennoch gespalten.