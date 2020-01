Bonpflicht gilt im Landkreis als nervige Schikane

„Leider Gottes, ja. Das müssen wir jetzt“, bestätigt Uwe Jokschies die Bonpflicht. Sie besteht nun auch für jeden Kaffee, den er über die Theke seines Geschäfts am Saalfelder Marktplatz reicht. „Die meisten Menschen brauchen nicht einmal einen Bon, maximal nach einem Geschäftstermin oder wenn sie mal drei, vier Packungen Kaffee kaufen“, ist seine Beobachtung.

Ausgelesen werden könne die Kasse ohnehin schon vom Finanzamt. Eine Kontrolle sei bei ihm noch nie vorgekommen. Eine bessere Lösung sei aus seiner Sicht, Personal in den entsprechenden Behörden

Kassenbon für Kaffee. Foto: Dominique Lattich

aufzustocken. „Wir haben nichts zu verbergen“, zeigt er Bereitschaft zu Transparenz. Für ihn sei die Regelung schlichtweg nicht durchdacht. „Es ist Widersprüchlich, wenn man bedenkt, welche Umweltpolitik gleichzeitig angestrebt wird“, sagt der Geschäftsinhaber und betont, dass das speziell beschichtete Papier nicht im normalen Papiermüll entsorgt werden dürfe.

Für jede Briefmarke und jede Zeitung rollt das Band weiter

Ein Kunde klinkt sich in das Gespräch mit dem Inhaber ein. Er sei grundsätzlich dafür, da es Unternehmen gäbe, die den Bogen überspannt hätten. „Bei kleinen Geschäften ist es allerdings fragwürdig.“ Auch er würde eine bessere Prüfung statt des Zwangs zum Bon begrüßen. Eine Lösung sei es aber keinesfalls, höchstens ein erster Schritt, der Steuerhinterziehung einschränken könnte. Ebenso ist er wie der Ladeninhaber der Meinung, dass zwar Umweltpolitik betrieben werde, aber die Politik gleichsam mehr Müll abverlangt – zumindest von den Händlern. „Wenn Umwelt, dann richtig“, fordert der Gast Konsequenz seitens der Politik. Uwe Jokschies hat in den sozialen Medien ein Bild von einer Händlerin gesehen, die einen Tag lang die Bons in ihrem Saalfelder Geschäft sammelte. „Ein großer Berg kam zusammen und das Bild hat die Runde gemacht“, weiß der Inhaber.

Um genau zu sein, hat das Bild etwa 5000 Menschen erreicht, wie die Urheberin Yvonne Jahn selbst nachvollziehen kann. „Es gab haufenweise Kommentare und es wurde auch ganz oft geteilt“, sagt die Geschäftsinhaberin. Bisher wollten Kunden Bons für Schulranzen, Bürobedarf, den man von der Steuer absetzen könne und für Artikel, auf die es Garantie gibt. Aber alles andere? „Einfach nicht ökologisch“, resümiert Yvonne Jahn. Für jede Briefmarke und jede Zeitung läuft jetzt die Rolle mit Thermopapier aus der Kasse. Zwar verstehe sie den Hintergrund, aber gerade bei kleinen Geschäften steht nichts weiter als Mehrkosten für das Papier und Mehraufwand durch die Entsorgung auf dem Plan.

Von Mehraufwand kann der Apotheker Martin Ziener ein Lied singen. Für ihn steht penibles Schreddern auf dem Programm, da Daten über die Gesundheit der Menschen auf den Bons festgehalten sind. „Jeder dieser Zettel muss einzeln durch den Schredder“, sagt er, während er ein Schubfach öffnet, in der über den Tag hinweg die Bons gesammelt werden. Gegen Mittag ist das Fach der Saalfelder Apotheke schon fast voll. So gut wie kein Kunde nimmt die Kassenbons mit.

An einem Tag gesammelt: Kassenbons eines Geschäfts in Saalfeld Foto: Yvonne Jahn

In Rudolstadt zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Immer weiter und weiter spuckt die Kasse einer Bäckerei in der Fußgängerzone ein inzwischen langes Band aus. „Es will niemand“, sagt eine der Verkäuferinnen. „Die Menschen schimpfen und finden es übertrieben, dass wegen jedem Brötchen ein Bon gedruckt werden muss“, sagt sie.

Einige Meter weiter trifft die Bonpflicht ebenso auf Unverständnis. „Schwarze Schafe gibt es überall, aber viele Einzelhändler fühlen sich von einer böswilligen Unterstellung seitens der Politik betroffen“, sagt Horst-Dieter Brömel vom gleichnamigen Musikhaus. Dass überhaupt Milliardenbeträge fehlen könnten, kann er sich nicht vorstellen. „Es ist wie eine Unterstellung, dass wir alle Betrüger sind.“

Als potenzielle Steuersünder abgestempelt

„Sehr nervig“, meint Sabine Matiss, die ein Fachgeschäft für Tabak und Spirituosen in Rudolstadt führt. „Für mich ist es nichts weiter als reine Schikane für kleine Händler, die ohnehin schon jeden Tag ums Überleben kämpfen.“ Auch sie kritisiert, dass die Bons nicht einmal in der normalen Papiertonne entsorgt werden können. „Jedes Jahr kommt etwas Neues, was uns Einzelhändlern das Leben wieder schwerer macht, dabei versuch ich einfach nur mit Herzblut mein Lädchen am Leben zu erhalten“, sagt sie. „Ich sehe keinen Sinn dahinter. Das sieht keiner.“ Ihre Kundschaft lehne die Bons von Anfang an ab. Währenddessen werden die Händler aus ihrer Sicht als potenzielle Steuersünder abgestempelt.