Botschafter des Heiligen Stuhls in Rudolstadt

Rudolstadt. Apostolische Nuntius wird von Bürgermeister Reichl begrüßt

Der Apostolische Nuntius, Erzbischof Nikola Eterović, diplomatischer Vertreter des Heiligen Stuhls in Deutschland und Doyen des Diplomatischen Korps in Berlin, besucht an diesem Donnerstag Rudolstadt. Er folgt einer Einladung der Volksbank Gera, Jena, Rudolstadt. Zur Begrüßung wird er im Rathaus von Bürgermeister Jörg Reichl empfangen. Hier wird er sich in das Goldene Buch der Stadt Rudolstadt eintragen. Um 19 Uhr wird er im Rahmen einer Kundenveranstaltung der Volksbank im Löwensaal über die Rolle der katholischen Kirche in der internationalen Gemeinschaft und über seine Arbeit in Deutschland berichten.