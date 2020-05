Königsee. In Königsee kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle

Brand in Königsee

Am Montag gab es bei Königsee einen Brand in einem leerstehenden Gebäude. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hatten Zeugen in den frühen Abendstunden eine starke Rauchentwicklung und ein Feuerschein im Bereich der Bundesstraße zwischen Oberköditz und Königsee wahrgenommen, so dass die Feuerwehr aus Königsee zum Einsatz kam.

Der Brand eines leerstehenden Gebäudes sei vermutlich durch Funkenflug aus einer Feuertonne auf dem Grundstück ausgelöst worden. Die Funken gerieten in den baufälligen Dachstuhl des Gebäudes und entfachten den Brand.

Der Eigentümer hatte bereits eigene Löschversuche unternommen, die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand dann vollständig ab. Am Gebäude entstand nach Auskunft des Besitzers kein nennenswerter Sachschaden.