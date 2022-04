Brandschäden verursacht: Betrunkener schläft in fremdem Garten

Saalfeld. Ein Betrunkener hat sich in Saalfeld unberechtigt Zugang zu einem Garten verschafft, machte sich hier zunächst ein Feuer und schlief anschließend ein.

Ein 29-Jähriger kam laut Polizeiangaben am Sonntagmorgen in Saalfeld augenscheinlich von einer Feier. Anstatt nach Hause zu gehen, drang er unberechtigt in einen Garten in der Straße Am Brendeslsgarten ein. Hier entzündete er zunächst ein Feuer in einem Smoker. Danach schlief der Mann im Sitzen ein.

Am Morgen wurde er dann von den Grundstückseigentümern geweckt. Durch das offene Feuer wurden ein Holzunterstand und die Holzgriffe des Smokers beschädigt. Der Gartenbesitzer erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.