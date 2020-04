Mit dem Einmarsch der Saalfelder Stadtgarde, der historischen Vereinigung, der Schützengesellschaft sowie Ehrengästen und Vertretern des Bürgerlichen Brauhauses Saalfeld wurde am Donnerstagabend in Saalfeld das 30. Saalfelder Bierfest eröffnet.

Brauerei sagt das Saalfelder Bierfest ab

Was der große Bruder in München kann, kann auch auch die kleine Schwester in Saalfeld. Nach dem Oktoberfest in der bayerischen Landeshauptstadt wurde am Donnerstag auch das für September geplante Saalfelder Bierfest gestrichen.

„Schweren Herzens haben auch wir uns nun dazu entschlossen, das für den 29.8.20 geplante Hopfenfest in der Brauerei und das am darauf folgenden Wochenende stattfindende Saalfelder Bierfest in diesem Jahr abzusagen“, erklärte Jürgen Kachold, Geschäftsführer der Bürgerliches Brauhaus Saalfeld GmbH, in einer knappen Mitteilung.

Alle Zeichen deuteten im Augenblick darauf hin, „dass eine Durchführung der Feste, wenn überhaupt genehmigt, nur unter enormen Auflagen stattfinden könnten. Dies erscheint uns in der Praxis nicht umsetzbar zu sein, weshalb wir nun einen Schlussstrich unter die diesjährige Planung gezogen haben“, so der Kaulsdorfer, der auf das Verständnis aller Freunde des Saalfelder Bieres hofft.