Die Breite Straße in Lehesten ist nach rund anderthalbjähriger Sanierung in zwei Teilabschnitten am 21.07.2020 wieder freigegeben worden. Im Bild von links: Erik Graffmann (Mitarbeiter der ausführenden Baufirma Wachenfeld), René Steinbach (erster Beigeordneter Stadt Lehesten), Lutz Hertel (Mitarbeiter Fa. Verkehrsleittechnik Jahn, Saalfeld) und Bürgermeister René Bredow.