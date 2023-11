Breitscheidstraße in Saalfeld wird für fünf Wochen zur Einbahnstraße

Blick in die Breitscheidstraße in Saalfeld in Richtung Kreisverkehr am Oberen Tor. Der Abschnitt zwischen Käthe-Kollwitz-Straße und Kelzstraße ist ab Donnerstag nur noch in Richtung Hoher Schwarm zu passieren. Die Gegenrichtung wird für fünf Wochen gesperrt.