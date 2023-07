Brennende Herzen in Saalfeld - und die Feuerwehr ist zur Stelle

Saalfeld. Kathleen und Daniel Apel haben sich im Saalfelder Rathaus das Ja-Wort gegeben. Er ist Feuerwehrmann, daher fuhren seine Kameraden mit der Feuerwehr vor dem Rathaus vor.

Was macht denn die Feuerwehr vor dem Rathaus? Brennt es etwa? - Der zweite Blick sorgt für Entwarnung: Es ist lediglich ein Fall brennender Herzen, der die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr des Saalfelder Ortsteils Reichmannsdorf vor das Saalfelder Rathaus rief. Kathleen und Daniel Apel haben am Samstag in dem altehrwürdigen Wahrzeichen der Feengrottenstadt geheiratet. Kurz nach 13 Uhr gaben sie sich das Ja-Wort.

Daniel Apel ist Mitglied der Reichmannsdorfer Feuerwehr, Kathleen Apel gehört dem Feuerwehr-Verein an. Klar, dass da die Kameraden und Freunde mit dem modernen Einsatzfahrzeug zum Gratulieren kamen. Der 34-jährige Bräutigam war bereits im Ahrtal beim dortigen Hochwasser im Einsatz, berichten seine Freunde stolz.

Das junge Paar wird den Hochzeitstag im Gestüt in Meura feiern, erzählt die 27-jährige Braut glücklich. Die Hochzeitsreise - es soll nach Griechenland gehen - finde jedoch erst im kommenden Jahr statt.