Brennender Wagen vor Gartenanlage: Auto geht bei Saalfeld in Flammen auf

Am vergangenen Freitagabend war ein 24-Jähriger mit seinem Ford in Richtung Goßwitz bei Saalfeld unterwegs. Als der Mann sein Fahrzeug auf dem Parkplatz in einer Gartenanlage am Ortseingang abstellte, bemerkte er, dass Qualm aus dem Motorraum drang und rief umgehend die Feuerwehr zur Hilfe.

Innerhalb kürzester Zeit breitete sich das Feuer weiter aus, so dass das Auto schließlich komplett brannte. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen der inzwischen eingetroffenen Feuerwehr konnte nicht mehr verhindert werden, dass der Wagen vollständig abbrannte.

