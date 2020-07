Kaulsdorf. In der Ortsstraße in Breternitz soll bald wieder gebaut werden. Auch andere Projekte hat der Kaulsdorfer Gemeinderat auf den Weg gebracht.

Breternitz: Straßenausbau beginnt Anfang August

Im Kaulsdorfer Ortsteil Breternitz soll mit den Arbeiten am zweiten Abschnitt der Ortsstraßen-Erneuerung am 3. August begonnen werden. Wie Bauamtsleiter Steffen Herold am vergangenen Donnerstag vor dem Gemeinderat erläuterte, liege die entsprechende Fördermittelzusage inzwischen vor und die Arbeiten an der als Umleitung benötigten Zufahrt nach Weischwitz seien bis Ende Juli abgeschlossen.

