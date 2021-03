Britische Mutante grassiert im Kindergarten Kaulsdorf

Wie auf diesem Bild, das im September in einer Schule in Gladbeck gemacht wurde, wurden im Kaulsdorfer Kindergarten die Abstriche für die Corona-Tests im Rachen der Kinder vorgenommen.

Kleine Kinder, die ohne Information ihrer Eltern im Kaulsdorfer Awo-Kindergarten auf Corona-Mutationen getestet werden – in den Netzwerken, die absurderweise mit dem Attribut „sozial“ versehen werden, war am späten Donnerstag und noch am Freitagmorgen ein Sturm der Empörung unterwegs. Bei Lichte betrachtet blieb freilich nur das Testen an sich übrig.