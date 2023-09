Brot der Hoffnung aus dem Backhaus bei Rudolstadt

Das "Backhaus" in Schwarzenshof ist am Sonntag der Ort für den besonderen Gottesdienst, der vom MDR-fernsehen übertragen wird.

Schwarzenshof Das MDR-Fernsehen überträgt am Sonntag einen Gottesdienst aus Schwarzenshof - was das Thema mit dem Ort zu tun hat

Am Sonntag überträgt das Fernsehen des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) einen Gottesdienst aus der in Thüringen gelegenen evangelisch-methodistischen Begegnungs- und Bildungsstätte Schwarzenshof. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht laut einer Mitteilung der Religionsgemeinschaft das "Brot der Hoffnung".

Der Gottesdienstort, das sogenannte "Backhaus", inspiriere das Thema des Gottesdienstes. Seit 2010 diene es als Kapelle und damit als geistliches Zentrum der Begegnungs- und Bildungsstätte. Ursprünglich wurde im Backhaus tatsächlich Brot gebacken. Das trug zur Selbstversorgung des einstigen Gehöfts auf Schwarzenshof bei. Jahrzehnte diente das inzwischen wiederhergestellte Gebäude nur als Schuppen. Heute ist es eine lichtdurchflutete Kapelle, und es gibt darin tatsächlich auch wieder einen Backofen.

Gottesdienst wird musikalisch umrahmt

»In diesem Haus kommt beides zusammen: Nahrung für Leib und Seele«, sagt David Melle zu diesem Ort der Gottesdienst-Übertragung. Der Referent des evangelisch-methodistischen Kinder- und Jugendwerks-Ost ist Teil der Vorbereitungsgruppe und kann hier »Gottes Liebe erleben, riechen, empfangen und schmecken«.

Die Predigt zum Thema hält der für den Distrikt Zwickau zuständige Superintendent Werner Philipp. Musikalisch beteiligt sind der Chor »Chornblume« sowie Claudia Warth mit der Querflöte und Wolfgang Freund am Piano. Katrin Roscher, Mariana Otto und David Melle teilen sich die Liturgie.

Seit 1925 ist »Schwarzenshof« Eigentum der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) und ein Ort, der Menschen in ihrem Glauben prägt. Die umgebende Natur stärkt die Dankbarkeit für Gottes Schöpfung. Schöpfung, Dankbarkeit und die Verantwortung des Menschen werden im Gottesdienst thematisiert. Werner Philipp wird angesichts der dramatischen Ereignisse um die Schöpfung die biblisch begründete Hoffnung aufgreifen. Diese Hoffnung sei »unverzichtbar mitten in einem vielfältigen gesellschaftlichen und klimatischen Wandel«, so Philipp. »Hoffnung ist die beste Nahrung für ein verantwortungsvolles Leben.«