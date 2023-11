"Brot für kleine Hände " startet zum 20. Mal in Thüringen

Saalfeld Aktion des Vereins Saalfeld - Samaipata sammelt in 176 Bäckereigeschäften Geld für ein Projekt in Bolivien

Der Verein Saalfeld-Samaipata wurde vor 26 Jahren von engagierten Menschen aus der Region um die Weltumradler und Reisejournalisten Axel Brümmer und Peter Glöckner gegründet. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Straßenkinderprojekte in der bolivianischen Großstadt Santa Cruz und in Samaipata nachhaltig zu unterstützen.

Eines der Hilfsprojekte ist die vorweihnachtliche Spendenaktion "Brot für kleine Hände". Der Verein bittet nun bereits zum 20. Mal um Spenden für hilfsbedürftige Kinder in Bolivien. Die dafür bereitgestellten, markanten roten Spendenwürfel mit dem Logo des Vereins machen in diesmal 176 Bäckereigeschäften und bei weiteren wohlwollenden Unterstützern in der Region Saalfeld/Rudolstadt/Pößneck, aber auch in Jena und im Landkreis Ludwigsburg (Baden-Württemberg) auf diese Aktion aufmerksam.

Mehr als 75.000 Euro Spendengelder gesammelt

Die Idee ist, dass man hier gern etwas vom beim Brötchen- und Kuchenkauf üblichen Wechselgeld in den Würfel steckt. Die Spendengelder kommen auch diesmal zu 100 Prozent der Bäckerei "Dulce Hogar" - zu Deutsch "süßes Haus" - in bolivianischen Santa Cruz zu Gute, versichern Hanno Müller und Jürgen Bielert, die Protagonisten dieses Hilfsprojektes. Diese Bäckerei bäckt täglich bis zu 2500 Brötchen, die an 15 Kinderheime verteilt werden.

Beim Start im Jahre 2004 hatten sich vier Bäckerein aus Bad Blankenburg, Saalfeld und Rottenbach an der Aktion beteiligt. Kunden, Verkäufer und Inhaber spendeten im ersten Jahr 1252,11 Euro. Seitdem sind bis heute mehr als 75.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Vor fünf Jahren wurde ein fast neuwertiger Backofen für 35.000 Euro per Schiff auf die Reise nach Bolivien geschickt.