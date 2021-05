Brücke zwischen Reschwitz und Obernitz vor der Übergabe

Reschwitz/Obernitz. Am 3. Juni wird sie freigegeben: die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Saale zwischen Obernitz und Reschwitz.

Darauf haben die Anwohner lange gewartet: Die Radfahrer- und Fußgängerbrücke über die Saale bei Reschwitz und Obernitz steht vor der Fertigstellung. Die Bitumenarbeiten sind abgeschlossen, informierte Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) den Saalfelder Stadtrat. Die Verkehrsfreigabe der Pylonen-Brücke erfolgt am Donnerstag, 3. Juni, coronabedingt in kleinem Rahmen. Die landschaftspflegerischen Arbeiten im Umfeld der Brücke werden bis zum Herbst 2021 erledigt, so der Bürgermeister.