Brückenpfeiler mit Farbe beschmiert - Fußgänger angefahren

Polizeinachrichten aus der Region Saalfeld-Rudolstadt.

Brückenpfeiler mit Farbe beschmiert

Auf der Brücke zwischen Hockeroda und Oberloquitz beschmierten Unbekannte beide Brückenpfeiler mit Farbe. Laut Polizei passierte das im Zeitraum vom Freitag, 14:00 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560.

Fußgänger angefahren

Durch einen Auffahrunfall hat eine Autofahrerin am Montagmittag einen Fußgänger in Bad Blankenburg angefahren. Eine 66-jährige Fahrerin hielt mit ihrem Toyota verkehrsbedingt am Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße an, wie die Polizei mitteilte. Ein 70-jähriger Daihatsu-Fahrer fuhr auf das stehende Auto auf.

Der Toyota wurde durch den Aufprall auf den Fußgängerüberweg geschoben und erwischte dort einen 81-jährigen Fußgänger. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

