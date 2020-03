Brunhilde Nauer ist AfD-Kandidatin zur Landratswahl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Jetzt ist es amtlich: Brunhilde Nauer ist Kandidatin der Alternative für Deutschland (AfD) zur Landratswahl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt am 28. Juni. Damit ist sie die erste Herausforderin für Amtsinhaber Marko Wolfram (SPD), der bereits erklärt hat, erneut anzutreten, wenn seine Partei ihn nominiert.

Ohne Gegenkandidaten einstimmig gewählt

Die Mitglieder des AfD-Gebietsverbands Saalfeld-Rudolstadt nominierten die Rudolstädterin Brunhilde Nauer (60) zur Kandidatin bei der einzigen Landratswahl dieses Jahres in Thüringen. Die 60-Jährige sei einstimmig ohne Gegenkandidaten gewählt worden, heißt es in einer am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung der Partei.

Brunhilde Nauer ist 1. Sprecherin des AfD-Kreisverbandes Südostthüringen und Mitglied im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt, wo sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist. Beruflich ist sie als Sachbearbeiterin ­Innerer Dienst beim Landesrechnungshof in Rudolstadt angestellt. Von 2007 bis 2012 leitete sie kommissarisch die Außenstelle Saalfeld-Rudolstadt des Weißen Rings, der Kriminalitätsopfern zur Seite steht.