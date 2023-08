Buchbach eröffnet Kirmessaison

Erste Kirmes in der Einheitsgemeinde Gräfenthal - an drei Tagen haben die Kirmesburschen und Mädels in Buchbach das Sagen

Gräfenthal Mit der traditionellen Buchbacher Kirmes am kommenden Wochenende beginnt die bis in den Oktober sich hinziehende Kirmessaison dieser Region.

Wohl seit dem 19. Jahrhundert gibt es die Tradition der Kirmes in Buchbach. Nur in den Kriegsjahren und zwischen 1964 und ca. 1975 war es hier still..

Kirmesstart mit Einweihung einer Bank

Gestartet wird am Freitag, dem 01. September mit der Einweihung einer neuen Bank an der Buswendeschleife am Ortseingang.

Am Vereinshaus befindet sich aber der eigentliche Festplatz. Das Gebäude kann in diesem Jahr auf sein 25-jähriges Bestehen als Vereinshaus zurückblicken.

Der übliche Festbieranstich erfolgt dann im Bierzelt. Anschließend wird zum Jugendtanz eingeladen.

Die Buchbacher Kirmesspiele mit lauter skurrilen Wettbewerben wie Heuballenrollen (mehr wird hier nicht verraten) eröffnen 17 Uhr den Samstag. Dabei treten sechs Mannschaften aus Gräfenthal (die Feuerwehr und die Fußballer), aus Lichtenhain, Hasenthal, Gebersdorf und die Frauenmannschaft der Buchbacher Blasmusik (Oberfranken) gegeneinander an. Mit dem Kirmestanz am Abend klingt der Tag aus.

Am Sonntag Blasmusik aus Oberfranken

„Ständerle“ eröffnen den Sonntagvormittag. Dabei zieht die Kirmesgesellschaft, begleitet von der oberfränkischen Buchbacher Blasmusik von Haus zu Haus und es wird gegen eine kleine „Belohnung“ Musik gemacht. Seit 1990 sind die Oberfranken Stammgast der Buchbacher Kirmes und es hat sich eine enge freundschaftliche Beziehung entwickelt. Selbst unter den Zwängen von Corona blieb der Kontakt bestehen. Über drei Jahrzehnte erklingt nun oberfränkische Blasmusik im Buchbacher Tal.

Der Familiennachmittag, bei dem die „Lustigen Musikanten“ der Buchbacher Blaskapelle aufspielen, beendet das Kirmeswochenende.

Großneundorf folgt

Die nächste Kirmes wird in Großneundorf am Wochenende vom 23./24. September stattfinden. Neben einem Vortrag mit historischen Ansichtskarten am Samstagabend, ist ein weiterer Höhepunkt der Erntedankgottesdienst in der evangelischen Kirche am Sonntagnachmittag.

Den Abschluss der Saison bildet die Kirmes in Lichtenhain/Gräfenthal vom 20. Bis 22. Oktober.