Bündnisgrüne im Landkreis wählen neuen Vorstand

Saalfeld. Die Saalfelder Juristin Marie-Luise Eisner wird Sprecherin. Im Fokus stehen die Themen Klimaschutz, Wissenschaft und Bildung.

Marie-Luise Eisner aus Saalfeld ist die neue Sprecherin des Kreisverbands Bündnis 90/Grüne Saalfeld-Rudolstadt. Frank Bock aus Mötzelbach steht der Juristin weiter als Co-Sprecher zur Seite. Neue Schatzmeisterin ist Stephanie Erben. Komplettiert wird der Vorstand durch Maxie Hofmann, Susanne Bätz, Lukas Nagat und Sebastian Heuchel. Wie die Spitze mitteilte, nahm man zur Sitzung letzten Mittwoch zudem zwei neue Mitglieder auf, sodass der Verband weiter kontinuierlich wachse. „Wir spüren zunehmendes Interesse an unseren Kernthemen und profitieren davon, dass immer mehr Menschen für sich die Zeit gekommen sehen, selbst zu handeln und Verantwortung zu übernehmen“, erklärt Marie-Luise Eisner. Fokussieren wollen sich die Bündnisgrünen in den kommenden Monaten unter anderem auf Bildung und Forschung.

Berufsschulen sichern und erhalten

Im Fokus stehen dabei beispielsweise die Berufsschulstandorte im Kreis, die es langfristig zu sichern und auszubauen gelte. Frank Bock: „Hier denken wir besonders an ‚grüne Berufe’ wie Gärtner, Landwirt, Förster oder Lebensmittelveredler. Deren Bedeutung nimmt mit Blick auf Klimawandel und dringend benötigter Agrarwende in den nächsten Jahren zu. Das zeigt sich schon heute am steigenden Interesse junger Menschen an diesen Berufsfeldern. Allerdings fehlen in Thüringen zum Teil die Ausbildungsmöglichkeiten“. Potenziale für die Region sehe man zudem in den Bereichen Wissenschaft und Forschung.

Hier stehe man in den kommenden Jahrzehnten vor großen Herausforderungen in Wirtschaft, Verkehr oder im gesellschaftlichem Miteinander. Wissenschaft und Forschung würden daher immer wichtiger, wenn sich der Landkreis zukunftsfest aufstellen wolle. „Die Ansiedlung überregional wirksamer Instituten und Einrichtungen stärkt nicht nur die Wirtschaft vor Ort, sondern bietet auch jungen Menschen attraktive Arbeitsplätze und damit eine Bleibeperspektive“, heißt es dazu. Einen Ansatzpunkt bilde dabei etwa die Wasserstoffregion im Schwarzatal.