Bürger fühlen sich in Saalfeld-Rudolstadt sicher

Saalfeld/Rudolstadt Heimatcheck der OTZ-Leser, Teil 1: In Sachen Sicherheit kann kaum eine andere Region in Thüringen mithalten

Egal, wie die Chefs von Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld und Kriminalpolizei über die Jahre hießen: Bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) konnten sie alle verkünden, dass wir in einer der sichersten Regionen Thüringens leben. Vergleichsweise wenige Straftaten und eine stets hohe Aufklärungsquote untermauern diese Einschätzung, die sich offenbar auch im Bewusstsein der OTZ-Leser verankert hat. Beim großen "Heimatcheck" dieser Zeitung, bei dem mehr als 300 Leserinnen und Leser ihren Ort nach verschiedenen Kriterien benoteten, schnitt Saalfeld-Rudolstadt in puncto "Sicherheit" jedenfalls glänzend ab. Die vergebene Gesamtnote 2,0 liegt unter dem Schnitt in Thüringen (2,3). Erfurt beispielsweise erhielt eine 2,4, Gera eine 2,7. Mit 2,0 haben außer Saalfeld-Rudolstadt nur noch das Altenburger Land und der Eichsfeldkreis abgeschnitten. Besser war niemand.

Dass es die Dienststelle in Saalfeld als eine von sieben Landespolizeiinspektionen in Thüringen überhaupt noch gibt, ist ein wichtiger Punkt in der subjektiven Einschätzung der Bürger. Über die Jahre gab es immer mal wieder Überlegungen der Landespolitik, die Zahl der LPIen zu reduzieren und den Standort Saalfeld zu schleifen. Weitere Präsenzen der Sicherheitskräfte im Landkreis sind die Polizeistation in der Rudolstädter August-Bebel-Straße, die Hundertschaft der Bereitschaftspolizei am Cottaweg Rudolstadt, das Bundespolizeirevier im Saalfelder Bahnhof und die Büros der Kontaktbereichsbeamten im ländlichen Raum.

Vergleichsweise wenige Straftaten und hohe Aufklärungsquote

Im Schutzbereich der LPI Saalfeld, der auch den Kreis Sonneberg und den Saale-Orla-Kreis umfasst, wurden im vorigen Jahr insgesamt 13.294 Straftaten registriert. Davon konnten 8528 Straftaten aufgeklärt und 2274 Tatverdächtige ermittelt werden, was im Vergleich zum Vorjahr einer leicht angestiegenen Aufklärungsquote von 64,1 Prozent entspricht. Dieses Ergebnis liegt somit weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Anteil der LPI Saalfeld am Gesamtstraftatenaufkommen im Freistaat Thüringen beträgt 10,2 Prozent. Die Fälle von Mord, Totschlag und fahrlässige Tötung kann man an zwei Händen abzählen, bei den Rohheitsdelikten und Straftaten gegen die persönliche Freiheit, beispielsweise alle Arten des Raubes, der räuberischen Erpressung, der Körperverletzung, der Nötigung, der Bedrohung, der Freiheitsberaubung und des Stalkings, ist eine rückgängige Fallentwicklung zu verzeichnen. Mehr als neun von zehn dieser Straftaten werden aufgeklärt.

Auch die im Schutzbereich der LPI Saalfeld 2021 polizeilich erfassten 5230 Verkehrsunfälle, bei denen 718 Personen verletzt sowie sieben getötet wurden, sprechen nicht gerade für ein Wildwest auf den Straßen und sind die niedrigsten Zahlen seit Einführung der "neuen" Statistik im Jahr 1990. Gründe hierfür könnten laut Polizei darin liegen, "dass der Ausbau der Straßen fortschritt, viele erkannte Unfallschwerpunkte durch bauliche Maßnahmen entschärft sowie die Sicherheitsausstattung in Fahrzeugen verbessert wurden. Nicht unerwähnt sollte in diesem Zusammenhang die Prävention, bestehend aus Verkehrsüberwachung, Verkehrserziehung sowie Unfallanalyse, bleiben".

Sicherheitsgefühl im ländlichen Raum noch etwas größer

All das spiegelt sich auch in den Einschätzungen der Leser wider. Unterschiede zwischen den drei Regionen Saalfeld/Unterwellenborn, Rudolstadt/Uhlstädt-Kirchhasel und Rinnetal/Schwarzatal/Schiefergebirge gibt es in der Bewertung so gut wie keine. In der letztgenannten eher ländlichen Region ist das Sicherheitsgefühl sogar noch 0,1 Prozentpunkte besser. Kritische Stimmen von Lesern betreffen stets einzelne Aspekte des Themas Sicherheit. So wünscht sich jemand ein Eingreifen der Ordnungshüter, wenn Fahrradfahrer - beispielsweise am Markttag in Rudolstadt - die Sicherheit der Fußgänger gefährden. Ein Anderer vermisst Radwege und fragt, wer die Verantwortung übernimmt, wenn Kinder mit dem Fahrrad auf der Bundesstraße fahren müssen. Verschiedentlich werden durch Autos zugeparkte Gehwege und ständig ausfallende Straßenbeleuchtung kritisiert. Gefordert werden mehr Tempokontrollen an Schulen und das Kontrollieren der Parkregeln durch die Ordnungsämter.