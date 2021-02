Schmierereien, teils mit rechtsradikalem Hintergrund, sind in Saalfeld häufig anzutreffen. Auffällig ist etwa die Verwendung der schwarz-weiß-roten Reichsflagge.

Die Stadtratsfraktion „Bürger für Saalfeld“ unternimmt einen Vorstoß in Sachen Ordnung und Sicherheit. Insbesondere geht es Eric H. Weigelt darum, eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Saalfelder Kernstadt und in den neuen Ortsteilen sowie dem Stadtteil Gorndorf zu erreichen.