Bürgergarten bis Wohnmobilstellplatz: Ideen für Rottenbach

„Schon längst wollte ich mal dafür sorgen, dass an unserem wichtigsten Bahnhof auch der Name der Stadt steht! Jetzt wird es aber mal Zeit!“ Der das sagt, ist erster Repräsentant der Stadt Königsee. Und auch wenn Marco Waschkowski höchstwahrscheinlich missverstanden wird, meint er es als Aufwertung, wenn außer Rottenbach noch Königsee mit auf dem Schild steht.

In welcher Reihenfolge und Schreibweise und ob dann konsequenterweise auch in Paulinzella ein Zusatz naheliegend wäre, könne man ja immer noch diskutieren. Viel wichtiger als dieses symbolische Detail, das aber für auswärtige Besucher durchaus auch mehr darstellt, als eine Petitesse, ist dagegen der generelle Fortgang des Projekts.

Bürgerbüro kämpft noch mit technischen Problemen

„Wir sind, wenn wir von Verkehrsverknüpfungspunkt sprechen, damit noch nicht am Ende, sondern mittendrin“, sagt der Bürgermeister und gibt auch Probleme zu Protokoll. Längst reibungslos sollte eigentlich das Bürgerbüro mit seinen wöchentlichen Sprechstunden laufen, doch bisher gibt es leider fortgesetzte Probleme mit Soft- und auch Hardware, so dass man zwar ein Provisorium eingerichtet hat, doch letztlich noch nicht alles rund läuft, selbst wenn die wenigsten Bürger davon etwas merken sollen.

Abseits dieser Alltagsfragen geht es draußen um die Zukunft. Zum Beispiel eines kleinen Fachwerkbaus, der wie der Bahnhof auch unter Denkmalschutz steht und als Funktion eine der am schlechtesten beleumundete hat, die man sich vorstellen kann: das Bahnhofsklo. Seine Ursprungsfunktion ist, zumindest zu den Öffnungszeiten des Bahnhofsladens, schon mal in das Gebäude gewandert.

Zwecksuche für denkmalgeschütztes Bahnhofsklo

Welche Aufgabe könnte also der Bau übernehmen? Diese Frage ist eng verknüpft mit weiteren Themen, auf die jetzt auch der Bauausschuss des Stadtrates bei einer Vor-Ort-Besichtigung auf die Suche nach Antworten ging. Außer den 54 Quadratmetern des alten Bahnhofsklos warten gleich nebenan auf einem langgezogenen Streifen am Bahngleis weitere 3000 Quadratmeter auf einen sinnvollen Zweck.

Erste Ideen machen die Runde. So haben die Genossenschafter des Bahnhofsladens die Idee gehabt, hier mit Obst- oder auch Gemüseanbau Produkte für den eigenen Laden herzustellen. Auch der Vorschlag eines Bürgergartens, bei dem Menschen mit grünem Daumen aber ohne eigene Parzelle sich einbringen können, wurde gemacht. Natürlich ginge auch eine Mischung aus beidem.

Gratisstellplatz und Sanitär gegen Gebühr

Seit Jahr und Tag auf dem Tisch ist auch die Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen (möglichst kostenfreie, wie Insider empfehlen), die zunächst am anderen Ende des Geländes erwogen wurde, wo nun aber inzwischen die Parkplätze von Pendlern sehr gut angenommen werden. Wie man das langgezogene Gelände geschickt erschließen könnte, sollen Planer herausfinden, empfiehlt der Bau- jetzt jedenfalls dem Finanzausschuss. Dann wäre das frühere Bahnhofsklo ein Platz für Dusche/WC und Entsorgungsstation (natürlich gegen Gebühr). Sorgen um ihren eisenbahngleisbedrohten Nachtschlaf müssten sich die Wohnmobilisten schon mal nicht machen, in der Nacht gibt es keinen Zugverkehr am Gleis nebenan.

Bürgermeister Marco Waschkowski warnt zugleich davor, sich vorschnell thematisch zu verengen: „Ich habe die Stadträte an ihre Mission erinnert, selbst Ideen zu entwickeln oder aus der Bürgerschaft aufzunehmen, statt sich zurückzulehnen, um dann Ideen aus der Bauverwaltung genüsslich zu zerpflücken, wie das früher ab und an passierte.“