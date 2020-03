Bürgermeisterwahl in Uhlstädt-Kirchhasel: Der erste Hut liegt im Ring

Formal betrachtet ist Toni Hübler ein Gewinner. Vor sechs Jahren setzte sich der Diplom-Bauingenieur aus Schmieden bei der parteiinternen Nominierung als Bürgermeisterkandidat der CDU gegen die etablierte Monika Schmidt-Pötschke durch. Bei der Wahl des Gemeindeoberhauptes im Herbst 2014 erreichte er die Stichwahl und gewann dort gegen den langjährigen Bauhofchef und Linken-Kandidaten Frank Dietzel. Mit 1399 zu 1206 Stimmen. Auch am vorigen Freitagabend, als sich die gerupfte Ortsgruppe Uhlstädt-Kirchhasel der Union auf Schloss Weißenburg traf, verließ Hübler als Sieger das traditionelle Jahresanfangsbüfett. So knapp wie diesmal war es aber noch nie.

Nur knapp die Hälfte der Mitglieder zur Abstimmung da

Von 31 Mitgliedern des Ortsverbandes hatten sich 16 Stimmberechtigte auf den Weg ins Saaletal gemacht. Monika Schmidt-Pötschke, inzwischen Ortsgruppenvorsitzende, zog Bilanz des vergangenen Jahres. CDU-Kreischef Steffen Kania, der nach der Beisetzung seines früheren Chefs Hans Eberhardt schnell nach Weißen geeilt war, fand ein paar warme Worte für die Parteifreunde. Noch-Landeschef Mike Mohring, der hier seinen Wahlkreis hat und sonst immer da war, ließ sich entschuldigen. Keiner fragte wirklich, warum.

Dann gab es Essen. Und zum Nachtisch eine Überraschung. Neben Amtsinhaber Toni Hübler, vorgeschlagen von Jörg Loth aus Engerda, gab es plötzlich noch einen Bewerber. Ralf Schröter, Sohn des langjährigen Bürgermeisters Peter Schröter, schlug Michel Grünert aus Mötzelbach als CDU-Kandidat für das Amt des Bürgermeisters vor. Der 34-jährige Bauhofmitarbeiter solle frischen Wind in die Verwaltung bringen, so die Überlegung. Toni Hübler, selbst erst 49, fühlte sich zum ersten Mal in seinem Leben alt. Routiniert bat Versammlungsleiter Kania zur Abstimmung. Das Ergebnis: acht für Hübler, acht für Grünert. Patt. Ein zweiter Wahlgang musste her. Das Ergebnis 9:7 für den Älteren.

Investitionsstau soll abgearbeitet werden

„Auch wenn die Entscheidung knapp war: Der Ortsverband steht geschlossen hinter Toni Hübler“, versichert Monika Schmidt-Pötschke. Der unterlegene Bewerber habe gratuliert, „so wie man es unter Demokraten macht“, sagt die CDU-Frontfrau mit einem Seitenhieb nach Erfurt. Hübler selbst dürfte ein großer Stein vom Herzen gefallen sein, denn „es gibt noch viele gute Ideen, die ich gemeinsam mit dem Gemeinderat verwirklichen will“, sagte der verheiratete Familienvater dieser Zeitung. Es gehe in der nächsten Amtszeit darum, den Investitionsstau bei Feuerwehren, Straßen und Dorferneuerung abzubauen. Es stünden spannende Projekt an wie der Umbau des Marktplatzes in Uhlstädt, ein zentraler Bauhof in Etzelbach oder die Erweiterung des Kindergartens in Zeutsch.

Mögliche weitere Kandidaten noch in der Deckung

Mit wem es Hübler im nun aufziehenden Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters zu tun bekommt, ist noch völlig offen. Während die SPD wohl keinen eigenen Kandidaten aufstellen wird, dauern die Überlegungen bei Freien Wählern und der jungen Gemeinderatsfraktion Bürger für den Landkreis offenbar noch an. Gut möglich, dass es am Ende wieder auf ein Duell zwischen Toni Hübler und Frank Dietzel hinausläuft. Der Hut des Amtsinhabers liegt nun offiziell im Ring. Gewählt wird am 28. Juni, parallel zur Landratswahl. Spätestens am 15. Mai müssen sich die Herausforderer bekannt haben.