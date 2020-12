Anspruchsvolle Buga-Aufträge für Saalfelder Unternehmen VST

Vor den Erfolg haben die Projektanten die Zeichnung gestellt. In Verantwortung der Saalfelder Firma VST GmbH entstehen derzeit zwei Projekte für die Buga 2021 in Erfurt.

Saalfeld/Erfurt. Die Präsentationsspezialisten von VST aus Saalfeld wirken an zwei Projekten in Erfurt für die Bundesgartenschau 2021 entscheidend mit.

Die Bundesgartenschau 2021, die am 24. April in Erfurt startet, wirft ihre Schatten voraus. Und das Saalfelder Unternehmen VST GmbH verantwortet den rechtzeitigen Start und das Gelingen der Schau der Superlative mit. Am Leuchtturmprojekt „Danakil“ auf dem Ega-Gelände und bei der musealen Neugestaltung der Zitadelle auf dem Petersberg wirken die Saalfelder entscheidend mit.