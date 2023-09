Politik in der Turnhalle: Staatssekretärin Elisabeth Kaiser, Landrat Marko Wolfram (links, beide SPD) und Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) vor Ort in der Turnhalle Dittrichshütte, die neu gebaut werden soll.

Bund gibt über 1,2 Millionen Euro für neue Turnhalle in Dittrichshütte

Dittrichshütte Schulsport auf der Saalfelder Höhe ist auch während der Bauphase gesichert - Staatssekretärin vor Ort

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Dittrichshütte bekommen mit Hilfe des Bundes eine neue Turnhalle, die außerhalb der Schulzeit auch den örtlichen Sportvereinen offensteht. Am vorigen Freitag übergab Elisabeth Kaiser (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, dem Bürgermeister von Saalfeld, Steffen Kania (CDU), einen Fördermittelbescheid über eine Höhe von 1.237.500 Euro. Die Unterstützung erfolgt aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (SJK). Damit kann die Stadt die gesamten Ausgaben in einer Höhe von gut drei Millionen Euro stemmen.

Mit dem Ersatzneubau in dem zu Saalfeld gehörenden Ortsteil auf der Saalfelder Höhe leisten Bund und Gemeinde nicht nur einen Beitrag zur Verbesserung des regionalen Sportangebots. Auch mit Blick auf Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit gibt es gegenüber der bisherigen Halle erhebliche Verbesserungen. Der Ersatzneubau soll im Jahr 2026 fertiggestellt sein und in Betrieb gehen.

Ersatzneubau barrierefrei, ökologisch und nachhaltig

Realisiert werden soll eine neue Turnhalle mit Geräteraum, Umkleiden, Sanitärräumen, Vereinsraum und Technikraum. Die Halle ist vormittags zur Nutzung als Schulsporthalle sowie nachmittags und am Wochenende zur Nutzung durch den Vereinssport vorgesehen. Der Ersatzneubau soll barrierefrei, ökologisch und nachhaltig unter Einhaltung optimaler Energieeffizienz betrieben werden. Dazu zählen der Einsatz von Holz, ein Gründach, eine PV-Anlage, Wärmeschutzfenster und Sonnenschutz. Die neue Sporthalle wird auf dem Grundstück des Bestandsgebäudes, jedoch nicht am exakt gleichen Standort errichtet. So können Schul- und Vereinssport während der Baudurchführung weiter angeboten werden.

Elisabeth Kaiser sagte am Freitag bei ihrem Besuch vor Ort: "Die Schülerinnen und Schüler in Dittrichshütte erhalten endlich eine neue Turnhalle. Moderne, gut ausgestattete Sporthallen sind so wichtig, damit die Kinder und Jugendlichen die Zugänge zum Sport bekommen und Spaß daran haben. Daher freue ich mich, dass der Bund dafür eine große finanzielle Unterstützung leisten kann".

Die neue Halle erfülle nicht nur alle Anforderungen für die Ausübung der unterschiedlichen Sportdisziplinen, sie sei auch mit Blick auf die Barrierefreiheit vorbildlich. "Damit können hier endlich auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen aktiv sein und trainieren. Ein großer Dank gilt dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, der dieses wichtige Projekt aus einer Vielzahl von Interessenbekundungen ausgewählt hat," so die Bundestagsabgeordnete aus Gera.

Landrat dankt allen, die es möglich machten

Bürgermeister Steffen Kania sagte: "Ich freue mich sehr über den Fördermittelbescheid und danke dem Bund, dass er mit der Zuweisung den Neubau einer modernen Sporthalle in Dittrichshütte ermöglicht. Dies ist ein starkes Zeichen für den ländlichen Raum und trägt zur langfristigen Sicherung des Schulstandortes Dittrichshütte bei. Die beste Zukunftsinvestition ist die Investition in die Kinder und Jugendlichen, und für sie werden mit der neuen Sportstätte bessere Bedingungen für den Schulsport geschaffen. Aber auch der Vereinssport profitiert und damit die vielen ehrenamtlich Tätigen, deren Arbeit eine zusätzliche Wertschätzung erfährt."

Landrat Marko Wolfram sagte bei der Fördermittelübergabe: „Ich möchte mich bei Staatssekretärin Elisabeth Kaiser und unserem Bundestagsabgeordneten Reginald Hanke dafür bedanken, dass sie sich in Berlin dafür stark gemacht haben, dass die Grundschule Dittrichshütte endlich eine neue Turnhalle erhalten kann. Dies ist ein wichtiges und schönes Ereignis für Saalfeld und unseren ganzen Landkreis. Der ländliche Raum wird nicht vergessen.“

Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds

Die Grundschülerinnen und Schüler um Leiterin Solveig Kniese bedankten sich mit einem tollen Sportprogramm.

Das Bundesprogramm SJK soll dem Sanierungsstau bei diesen Einrichtungen entgegenwirken. Gleichzeitig zielt die Förderung darauf ab, dass die Gebäude nach der Sanierung hohen energetischen Standards genügen. Die Mittel werden aus dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung gestellt. Nachdem im vergangenen Jahr 476 Millionen Euro zur Verfügung standen, folgen 2023 weitere 400 Millionen Euro für dieses Programm.