Bund: Über eine Million für neue Sporthalle Dittrichshütte

Berlin/Saalfeld. Nachricht aus dem Büro Reginald Hankes: Ehemaligen LPG-Lagerhalle kann nach Beschluss vom Mittwoch modernem Neubau weichen.

Kurz nach 14.30 Uhr am Mittwoch war es soweit: Der Bundestag in Berlin beschloss mit Mehrheit ein Förderprogramm, in dem auch der Neubau einer Sporthalle für die Staatliche Grundschule Dittrichshütte. Damit stehen nun seitens des Bundes mehr als 1,2 Millionen Euro für die neue Sporthalle in dem Saalfelder Ortsteil zur Verfügung, wie Antje Riis, Pressereferentin des Saalfelder Bundestagsabgeordneten Reginald Hanke (FDP), dieser Redaktion am Mittwoch mitteilte. Das Bundesprogramm trägt den Namen „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (SJK).

Ehemaligen LPG-Lagerhalle wird abgerissen, der Neubau barrierefrei

Die Turnhalle in Saalfeld, Ortsteil Dittrichshütte wurde einst in einer ehemaligen LPG-Lagerhalle mit einfachsten Mitteln umgebaut und entsprach nicht den Bedingungen des modernen schulischen Sportunterrichts. Für eine Sanierung ist das Gebäude aufgrund seiner baulichen und statischen Substanz nicht geeignet. Der Abriss der alten Halle und der anschließende Neubau sind daher wirtschaftlicher und in Bezug auf den Klimaschutz wirksamer. Der Neubau wird zudem barrierefrei, so dass die Halle künftig von allen genutzt werden kann, heißt es in einer Mitteilung aus dem Büro Hankes.