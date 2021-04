Bundestagsabgeordneter Weiler (CDU) gegen mehr Macht für den Bund

Berlin/Saalfeld/Rudolstadt. Ostthüringer Parlamentarier spricht sich gegen Veränderung des Infektionsschutzgesetzes aus.

Der Bundestagsabgeordnete Albert H. Weiler (CDU) lehnt die Änderung des Infektionsschutzgesetzes ab.

Diesbezüglich hat er sich mit einem Brief an die Fraktionsvorsitzenden und Abgeordneten der Regierungskoalition von CDU/CSU und SPD gewandt, um seine Bedenken mitzuteilen. „Die Gesetzesänderung unterwandert unser föderales System und zentralisiert Machtbefugnisse, die dauerhafte Grundrechtseinschränkungen ermöglichen. Der Föderalismus ist in unserem Grundgesetz verankert, um unsere Demokratie zu stärken und unerwünschte Machtanhäufung zu verhindern“, schreibt Weiler.

Der Ostthüringer Abgeordnete vermutet, dass sich die Länderchefs mit der Entscheidung, die Macht über die Anwendung von Maßnahmen zum Schutz vor Corona in die Hände der Bundesregierung zu legen, einen schlanken Fuß machen. Er sei für Maßnahmen zum Schutz vor Corona – allerdings dürfe die Macht über die Entscheidung, welche Maßnahmen angemessen sind, nicht zentralisiert werden“, so Albert H. Weiler.