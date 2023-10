Auch ein Karussell gehörte zum Angebot beim Herbstmarkt am Sonntag in Saalfeld.

Buntes Treiben bei Kaiserwetter zum Herbstmarkt in Saalfeld

Saalfeld Alt und Jung, Groß und Klein ließen sich am Sonntag einfangen von dem bunten Marktgeschehen in der Kreisstadt

Farbenfroh ging es zum Herbstmarkt am Sonntag im Stadtzentrum von Saalfeld zu. Erlebnisreiche Stunden in entspannter Bummelatmosphäre mit Live-Musik erwarteten die Besucher. Noch schnell die letzten Sonnenstrahlen einfangen und die Vielfalt der Angebote genießen, so lautete das Motto.

Erlebnisinseln laden zum Verweilen ein

Die meisten Stände zeigten den Herbst von seiner genussvollen Seite. Anliegen war es, den Besuchern an kleinen Erlebnisinseln das Verweilen zu verschönern. Alt und Jung, Groß und Klein ließen sich einfangen von dem bunten Marktgeschehen. Es gab allerhand Kulinarisches aus der Region wie frisches Obst, Honig, Kräuter, Öle oder Liköre. Aber auch die Jüngsten hatten jede Menge Spaß bei Sport und Spiel.