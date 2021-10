Bus rammt Autos in Schwarza

Schwarza. Beim Ausscheren des Hecks wurden die parkenden Autos vermutlich beschädigt.

Dienstagnachmittag befuhr ein Bus die Bushaltestelle in der Friedrich-Fröbel-Straße Rudolstadt-Schwarza und musste an einem Opel vorbeifahren, der am rechten Fahrbahnrand direkt vor der Haltestelle geparkt war. Nach ersten Erkenntnissen scherte dabei das Heck des Busses nach rechts aus und berührte vermutlich zwei Autos, die in einer Parkbucht rechts neben der Fahrbahn geparkt waren, heißt es in einer Polizeimeldung.

An diesen Fahrzeugen sowie am Bus entstand Sachschaden. Im Bus befanden sich zur Unfallzeit mehrere Fahrgäste. Es wurden keine Personen verletzt, heißt es weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Schadenshöhe aufgenommen.

