Bus statt Bahn: Reisegruppe aus Südostthüringen sind die ersten Streikopfer der GDL

Saalfeld Weil die Zugfahrt nach der Ankündigung der Lokführergewerkschaft zu unsicher ist, geht es nun mit dem Reisebus nach Berlin

Auf ungewöhnliche Situationen ungewöhnliche Antworten geben: Darauf versteht sich offenbar eine Reisegruppe aus Südostthüringen, die am Donnerstag eine gemeinsame Zugfahrt in die Bundeshauptstadt geplant hatte. Weil es nach der kurzfristigen Ankündigung der Lokführergewerkschaft GDL zu einem 20-stündigen Streik ab Mittwochabend aber alles andere als sicher ist, dass sie auf der Schiene in Berlin ankommen, mietete die Truppe kurzfristig einen Bus bei der KomBus GmbH, die den straßengebundenen Nahverkehr vornehmlich im Kreis Saalfeld-Rudolstadt und im Saale-Orla-Kreis besorgt.

Ob es sich um einen privaten oder geschäftlichen Ausflug handelt, wie groß die Gruppe ist und was man in Berlin genau geplant hat, darüber wollten die spontanen Besteller keine nähere Auskunft geben.

Bisher kein Schienenersatzverkehr bestellt

Ansonsten werde der GDL-Streik keine größeren Auswirkungen auf die KomBus haben, sagte Unternehmenssprecherin Cornelia Bergner. Man rechne damit, dass dort, wo dies möglich ist, ein paar Zugfahrer auf den Linienbus umsteigen. Dies gelte auch für den Schülerverkehr, der ganz normal gefahren wird.

Auch besondere Kopfstände bezüglich Schienenersatzverkehr muss das Busunternehmen am Donnerstag nicht machen: "Seitens der DB, Erfurter Bahn und Abellio wurde bei uns diesbezüglich bisher noch kein SEV bestellt", so die Leiterin Marketing und Unternehmenskommunikation.