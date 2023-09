So schick kann es beim Warten auf den Bus sein. Junge Leute aus Drognitz haben mittels Farbspray die Haltestelle quasi zur Hütte mit Waldblick gestaltet.

Bushaltestelle in Drognitz wird zum bunten Blickfang

Kinder und Jugendliche aus Drognitz haben in den letzten Tagen die Bushaltestelle im Ort zu einem bunten Blickfang umgestaltet. Angeleitet vom Graffiti-Künstler Tim Müller aus Altenroth holten sie quasi die Landschaft ihres Heimatortes in die Haltestelle hinein, ergänzt um Symbole etwa der Friedensbewegung und sogenannte Tags. Der Workshop mit Tim Müller war vom Landratsamt gefördert worden. Zuvor hatte der Drognitzer Feuerwehrverein in etlichen Stunden ehrenamtlicher Arbeit die Haltestelle renoviert, neu verputzt, gestrichen und gereinigt. Unterstützung dafür kam von der Drognitzer Tischlerei Drechsel und von der Gemeinde Kaulsdorf, die das Material für Außenwände und Dachrinnen finanzierte. jv